Цена Победы: никто не забыт - ничто не забыто

Автор: Акпер Гасанов

44-дневная Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, стала одной из самых ярких страниц новейшей истории Азербайджана. Она завершила почти тридцатилетнюю эпоху оккупации большей части захваченных Арменией территорий нашей страны, она же продемонстрировала всему миру мощь, решимость и единство азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Перед войной в армянском обществе царили настроения откровенного высокомерия. Тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян с пафосом заявлял:

"Новая война приведет к захвату новых территорий Азербайджана".

Эта фраза стала символом безумной милитаристской политики Еревана, который, опьяненный иллюзией безнаказанности, верил в собственное превосходство. Руководство Армении, равно как и лидеры оккупационной хунты в Ханкенди, искренне полагали, что Азербайджан не решится на мощные ответные действия.

Однако уже первые дни войны показали, насколько глубоко ошибались в Ереване. Азербайджанская армия начала молниеносное наступление, используя самые современные технологии, включая беспилотные летательные аппараты отечественного и турецкого производства. Впервые в истории современной войны была реализована стратегия операций, когда каждый элемент боевых действий, от разведки до артиллерии, действовал в едином цифровом поле.

И в связи с этим отмечу, что 4 октября 2020 года в истории Азербайджана заняло особое место. В этот день был освобожден город Джебраил и девять сел района - Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралйан и Дяджял. Джебраил, находившийся под армянской оккупацией с 23 августа 1993 года, стал одним из первых крупных населенных пунктов, освобожденных азербайджанской армией.

Эта победа имела не только военное, но и колоссальное моральное значение. Азербайджанский солдат впервые за долгие годы водрузил свой флаг над городом, имя которого стало символом веры в возвращение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к народу, сказал:

"Мы возвращаемся на нашу землю, мы возвращаемся навсегда".

И совершенно логично, что по распоряжению главы государства, 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраила - день освобождения, день торжества справедливости.

Но в этот день нужно вспомнить и о другом. Пока азербайджанская армия освобождала свои земли, армянская сторона, потерпев поражения на фронте, прибегла к террористическим методам ведения войны. 4 октября 2020 года, в тот самый день, когда Джебраил вновь стал азербайджанским, Армения нанесла ракетный удар по Гяндже - второму по величине городу страны, расположенному далеко от линии соприкосновения.

Ракеты, выпущенные из окрестностей городов Горис и Варденис, разорвались в жилых кварталах. Один человек погиб, 32 получили ранения. Это был первый из серии варварских обстрелов Гянджи, в ходе которых погибло в общей сложности 26 человек, десятки были ранены, разрушены десятки домов. Главарь карабахской хунты Араик Арутюнян, торжественно объявивший, что именно он отдал приказ об атаке, позже, оправдываясь в Бакинском Военном Суде, пытался отрицать свою причастность, перекладывая ответственность на ереванских начальников. Но ни ему, ни его подельникам не уйти от ответственности - ни перед азербайджанским народом, ни перед историей.

После освобождения Джебраила победоносное наступление Азербайджана продолжилось. День за днем под контроль возвращались города и села - Гадрут, Зангилан, Губатлы, а затем и стратегически важный город Шуша, освобождение которого стало кульминацией войны. Армянские силы, понесшие тяжелые потери, не выдержали напора. Их оборона рушилась, а моральный дух падал.

В отличие от армянской стороны, где царил хаос и взаимные обвинения, Азербайджан демонстрировал высочайшую степень организованности, дисциплины и профессионализма. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих многочисленных обращениях к народу в ходе 44-дневной войны не только информировал о ходе операции, но и вдохновлял нацию, формируя атмосферу уверенности и национального единства. Именно политическая воля и стратегическое мышление Верховного главнокомандующего стали решающими факторами победы.

В ночь на 10 ноября 2020 года капитуляция Армении официально закрепила итоги войны. Азербайджан вернул контроль над значительной частью своих территорий, а остальные районы - Агдам, Кяльбаджар и Лачин - были освобождены в последующие недели без единого выстрела. Однако точка в процессе восстановления территориальной целостности Азербайджана была поставлена в сентябре 2023 года, когда в ходе однодневной антитеррористической операции в Карабахе были ликвидированы последние вооруженные формирования армянских сепаратистов. Флаг Азербайджана вновь поднялся над Ханкенди, Ходжавендом и Аскераном.

Символично, что 27 сентября 2025 года, в пятую годовщину начала войны, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориального комплекса в Гяндже. В центре мемориала - символическая воронка от ракеты. А вокруг - остатки разрушенных домов. Этот мемориал напоминает о цене победы, о жертвах, принесенных ради нее.

Азербайджан же доказал: справедливость может быть отложена, но не отменена. И когда на освобожденной земле вновь звучит азербайджанская музыка, когда в Джебраиле строятся новые дома и школы, когда в Шуше проходят международные фестивали, это и есть лучшая дань живым и павшим героям Отечественной войны. Азербайджан победил - и эта победа вечна.