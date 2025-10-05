Уверенный рост экономики Азербайджана и прогнозы Fitch

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Несмотря на сохраняющиеся глобальные экономические трудности, экономика Азербайджана продолжает демонстрировать устойчивость и стратегическую дальновидность, чему способствуют политика диверсификации, взвешенное бюджетное управление и усиливающееся включение страны в трансконтинентальные торговые маршруты. Последний прогноз агентства Fitch Ratings подтверждает эту стабильность, прогнозируя реальный рост ВВП на уровне 2,5% в 2026 году, чему будет способствовать несырьевой сектор и крупные государственные инвестиции.

По словам Арвинда Рамакришнана, директора департамента суверенных и наднациональных рейтингов Fitch, этот уровень роста соответствует среднесрочному экономическому потенциалу Азербайджана и отражает фундаментальный сдвиг от зависимости от углеводородов к более сбалансированной и устойчивой экономической модели.

"Ключевыми драйверами роста являются ускоренное развитие несырьевого сектора и масштабные государственные инвестиции", - отметил Рамакришнан, добавив, что энергетическая динамика, несмотря на сохраняющееся значение, постепенно меняется. По мере того как добыча нефти продолжает медленно снижаться, ожидается, что производство природного газа частично компенсирует эту тенденцию, сохраняя значение энергетического сектора в структуре экономики.

Одним из важнейших направлений, поддерживающих этот переход, становится растущая роль Азербайджана в Срединном коридоре - стратегическом логистическом и транзитном маршруте, официально известном как Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR). Протянувшись от Китая через Центральную Азию и Южный Кавказ до Европы через Турцию, Срединный коридор приобретает все большее значение на фоне сбоев в глобальных цепочках поставок и геополитической напряженности.

Благодаря своему географическому положению на перекрестке Востока и Запада, а также значительным инвестициям в транспортную инфраструктуру, Азербайджан смог стать ключевым игроком в этом коридоре. Эта роль не только усиливает геополитическое значение страны, но и стимулирует рост в транспортной и логистической отраслях, которые Fitch называет одними из самых перспективных направлений для расширения.

"Хорошие перспективы роста есть в информационно-коммуникационных технологиях и транспорте", - подчеркнул Рамакришнан, отметив, что транзитные операции в рамках Срединного коридора являются основным катализатором развития транспортной отрасли.

Кроме того, восстановительные работы в Карабахском регионе также способствовали росту несырьевого сектора в последние годы, стимулируя волну государственных инвестиций. Однако Fitch предполагает, что по мере достижения пика капитальных затрат их прямой вклад в рост ВВП может постепенно уменьшаться, что указывает на необходимость более активного участия частного сектора и ориентированных на экспорт отраслей в дальнейшем.

В бюджетной сфере Fitch ожидает, что консолидированный бюджет Азербайджана сохранит профицит на уровне 0,3% ВВП в 2026 году, хотя это ниже показателя в 3,6% за 2024 год. На 2027 год прогнозируется небольшой дефицит, но аналитики считают его управляемым и не свидетельствующим о фискальных рисках.

Важно отметить, что Азербайджан сохраняет инвестиционный рейтинг уровня "BBB-" со стабильным прогнозом, что обусловлено рядом макроэкономических факторов: устойчивым внешним балансом, низким уровнем государственного долга и значительным резервом, обеспеченным Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР).

Эти ресурсы предоставляют Баку финансовую гибкость, позволяющую компенсировать внешние потрясения, поддерживать капитальные вложения и финансировать стратегические инфраструктурные проекты - особенно те, что связаны со Срединным коридором и программой диверсификации.

Помимо краткосрочного экономического эффекта, Срединный коридор представляет собой долгосрочный стратегический инструмент для укрепления региональных и глобальных позиций Азербайджана. По мере изменения глобальных торговых моделей и роста приоритетности устойчивости цепочек поставок для многих экономик, этот коридор становится жизнеспособной альтернативой традиционным морским маршрутам - особенно для высокоценных и чувствительных к срокам поставок товаров, таких как электроника и автокомпоненты.

С точки зрения государственной политики ставка Азербайджана на Срединный коридор отражает более широкие усилия по переходу от модели роста, основанной на ресурсах, к модели, базирующейся на логистике, цифровой трансформации и региональной взаимосвязанности. Это позволяет стране не только привлекать инвестиции, но и оказывать влияние на торговые потоки и экономические процессы в Евразии.

Прогноз Fitch подчеркивает ключевой тезис: макроэкономическая стабильность Азербайджана больше не определяется исключительно углеводородами, но все в большей степени обеспечивается диверсификацией, связностью и стратегическим планированием. По мере того как Срединный коридор набирает обороты и начинают развиваться новые отрасли, Азербайджан, по-видимому, хорошо подготовлен к поддержанию роста в сложной глобальной обстановке, одновременно укрепляя свою роль моста между континентами.