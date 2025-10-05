В Болгарии участник ралли въехал в толпу

Спортивный автомобиль на соревнованиях по ралли в районе города Варна в Болгарии въехал в группу зрителей, в результате чего один человек погиб, восемь пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщил 5 октября телеканал BTV.

По данным областной полиции, из-за наезда транспортного средства погиб 60-летний болельщик, еще по меньшей мере восемь человек получили травмы.

Наезд произошел на Т-образном перекрестке. После происшествия ралли было остановлено.

"В настоящее время на местах работают бригады охранных служб, медицинские бригады и полиция", - следует из материала.