Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр стран СНГ

В семи городах Азербайджана продолжаются III Игры стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на данный момент в медальном зачете лидирует Россия, у которой 157 (89-40-28) медалей. Азербайджан идет вторым, имея в своем активе 139 медалей: 23 золотые, 44 серебряные и 72 бронзовые. Третьей идет Беларусь - 84 (20-23-41) медали.

На сегодняшний день медали III Игр стран СНГ завоевали спортсмены из 9 стран. В целом, в Играх выступают атлеты из 13 стран.