Облачный гейминг в Xbox Cloud Gaming станет бесплатным

Microsoft планирует запустить новую модель монетизации облачного сервиса Xbox Cloud Gaming, которая позволит пользователям играть бесплатно при условии просмотра рекламы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники внутри компании.

По данным журналистов, сотрудники Microsoft уже получили доступ к внутреннему тестированию сервиса. В рамках текущего формата перед началом каждой игровой сессии пользователям демонстрируется около двух минут рекламы. Кроме того, тестируются ограничения - одна игровая сессия длительностью не более часа и общий лимит до пяти часов бесплатного использования в месяц. Эти параметры могут измениться к моменту официального релиза.

Бесплатный тариф Xbox Cloud Gaming будет доступен на ПК, консолях Xbox, мобильных устройствах и в браузере. Microsoft намерена провести публичное бета-тестирование в ближайшее время. Предполагается, что пользователи смогут запускать как ранее приобретенные игры, так и проекты из программы Free Play Days. Также сервис предложит доступ к ретро-играм из линейки Xbox Retro Classics.