В Великобритании нашли комаров, распространяющих три вида опасных вирусов

Ученые выпустили срочное предупреждение после того, как в Великобритании впервые были обнаружены комары, способные распространять три опасные тропические болезни. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) обнаружило яйца, принадлежащие египетским и тигровым комарам.

"Эти виды способны переносить такие заболевания, как вирусы лихорадки денге, чикунгунья и Зика", - подчеркивает издание.

UKHSA впервые обнаружила яйца египетских комаров в грузовом хранилище неподалеку от аэропорта Хитроу в 2023 году, тигровых - в 2024 году возле станции технического обслуживания на трассе М20.

"Все указывает на то, что эти виды комаров не укоренились на территории Великобритании", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что специалисты выразили обеспокоенность изменением климата и более мягкими зимами в королевстве. В будущем существуют риски проникновения этих инвазивных видов.