Boeing планирует заменить лайнеры 737 MAX

Американская корпорация Boeing намерена выпустить новый узкофюзеляжный самолет, заменив им 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так компания пытается восстановить свой бизнес, утраченный из-за проблем с безопасностью, пишет газета.

В публикации отмечается, что в 2025 году глава компании Келли Ортберг обсуждал с представителями Rolls-Royce Holdings в Великобритании двигатель для нового самолета. Следом он назначил руководителя разработки продукции в сегменте гражданской авиации, который до этого занимался созданием воздушного судна нового типа.

Также источники WSJ сообщили, что Boeing проектирует кабину экипажа нового узкофюзеляжного самолета. Отмечается, что на данный момент разработка воздушного судна находится на ранней стадии.

В компании заявили, что они сосредоточены на планах восстановления своей деятельности, поставки уже заказанных гражданских самолетов и сертификации анонсированных моделей воздушных судов.