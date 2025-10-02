Экипаж круизного лайнера подобрал людей с дрейфующего плота

Экипаж престижного круизного лайнера спас терпящих бедствие в Юкатанском проливе людей.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным источника, кораблю "Очарование морей" компании Royal Caribbean пришлось сойти с пятидневного курса из-за урагана "Имельда". В воскресенье, 27 сентября, судно находилось между Кубой и Мексикой. В это время семья туриста Джеффри Уокера прогуливалась по палубе и заметила "маленький белый огонек" в море.

Оказалось, что огонь был на плоте, на котором находилось 10 человек. Капитан судна объявил пассажирам, что подберет их. "Когда мы приблизились, стало ясно, что плот разваливается", - рассказал Уокер.

По наблюдениям очевидца, плавательное средство могло вскоре уйти под воду. Дрейфующих людей подобрали две спущенные на воду шлюпки.