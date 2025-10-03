Рассекречен новый дешевый iPhone

Журналисты издания MacRumors рассекретили характеристики iPhone 17e.

Как передает Day.Az, материал доступен на сайте медиа.

Специалисты портала сослались на инсайдеров, которые полагают, что Apple выпустит iPhone 17e в первом квартале 2026 года. Это будет самый дешевый из новых смартфонов бренда - как и iPhone 16e, его оценят в 599 долларов.

Доступный аппарат должен получить тот же процессор, что и iPhone 17 - A19. Также он будет иметь 16-ядерный сопроцессор Apple Neural Engine. Дизайн устройства не сильно изменится по сравнению с 16e: гаджет нового поколения выйдет с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR и экранным вырезом.

Модель 16e вышла в феврале 2025 года. Аппарат пришел на смену iPhone SE, он получил 6,1-дюймовый OLED-экран, чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей и батарею емкостью 4005 миллиампер-часов.