В Армении вынесен приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну
Руководителю Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископу Микаэлу Аджапахяну вынесен приговор.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он лишен свободы сроком на два года.
В течение одного месяца можно подать апелляцию на это решение.
Напомним, армянский архиепископ Микаэл Аджапахян был задержан по обвинению в призывах к насильственной смене власти.
