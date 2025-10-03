Земельные участки с документами дорожают в Баку

Спрос на земельные участки, расположенные недалеко от центра Баку и обеспеченные инфраструктурой, заметно вырос. По данным Палаты оценщиков, в последнее время зафиксирован рост цен на землю на 15-20 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов отметил, что рост цен связан с ограниченным предложением и высоким интересом к территориям, подходящим для строительства. По его словам, в отдельных районах подорожание оказалось еще более значительным.

По словам эксперта, из-за ограниченности земельных участков вблизи центра города именно в этих зонах наблюдается наиболее высокий рост цен. Он также добавил, что в городах Сумгайыт и Хырдалан за последний год стоимость земли увеличилась на 10-12 процентов. Наименьший рост зафиксирован на сельскохозяйственных угодьях.

