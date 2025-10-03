https://news.day.az/officialchronicle/1785277.html Президент Ильхам Алиев высоко оценил проведенный обмен мнениями с Президентом Ирака в Нью-Йорке Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирака Абдель Латифу Джамалу Рашиду. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в своем письме высоко оценил недавнюю встречу с Президентом Ирака в Нью-Йорке, проведенный обмен мнениями.
Президент Ильхам Алиев высоко оценил проведенный обмен мнениями с Президентом Ирака в Нью-Йорке
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирака Абдель Латифу Джамалу Рашиду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в своем письме высоко оценил недавнюю встречу с Президентом Ирака в Нью-Йорке, проведенный обмен мнениями.
"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-иракских отношений, полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.", - отметил Президент Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре