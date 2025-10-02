Квантовая нейросеть научилась диагностировать одну из форм рака по снимкам

Исследователи Университета штата Сан-Паулу предложили новый подход к медицинской диагностике, объединив квантовые и классические вычисления. Их модель, называемая quanvolutional neural network (QNN), показала эффективность при анализе маммографий и ультразвуковых изображений для классификации опухолей как доброкачественных или злокачественных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом ученые сообщили на конференции IEEE 38th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (IEEE).

Архитектура нейросети использует всего четыре кубита (квантовых единиц информации), обрабатывающих пиксели изображений, а затем передает данные в простые классические слои, которые выдают финальный диагноз. Несмотря на минимализм, сеть достигла точности до 87,2% на тестовых данных.

Главное отличие метода от классических нейросетей в том, что квантовый слой способен извлекать признаки из изображений за счет принципов суперпозиции и запутанности. Это позволяет обрабатывать информацию значительно быстрее и эффективнее при существенно меньшем числе параметров: у гибридной модели их около 5 тысяч, тогда как у сравнимой классической сети - 11 миллионов.

Авторы подчеркивают, что пока использовался симулятор квантового процессора на платформе PennyLane, так как реальные квантовые компьютеры остаются дорогими, нестабильными и малодоступными. Тем не менее, даже на уровне симуляции показаны перспективные результаты.

Хотя работа фокусировалась на раке груди - наиболее распространенном виде онкологии среди женщин (2,3 млн случаев в 2022 году) - архитектура может применяться и для других задач: например, анализа мозговых поражений или тканевых срезов в микроскопии.

Исследователи считают, что это лишь первый шаг к новому вычислительному парадигме в медицине: квантово-классические гибридные сети могут стать важным инструментом ранней диагностики в будущем.