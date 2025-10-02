https://news.day.az/politics/1784973.html Орбан высказался о стратегической роли Азербайджана в Европе Азербайджан является "золотым запасом" для Европы. Как передает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам в Копенгагене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Day.Az.
Орбан высказался о стратегической роли Азербайджана в Европе
Азербайджан является "золотым запасом" для Европы.
Как передает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам в Копенгагене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Day.Az.
"Мы сталкиваемся со многими трудностями в энергетическом секторе, а у вас богатые ресурсы и готовность к сотрудничеству, при этом у вас стабильное руководство. Азербайджан действительно является золотым запасом для Европы", - подчеркнул он.
