Орбан высказался о стратегической роли Азербайджана в Европе

Азербайджан является "золотым запасом" для Европы.

Как передает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам в Копенгагене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Day.Az.

"Мы сталкиваемся со многими трудностями в энергетическом секторе, а у вас богатые ресурсы и готовность к сотрудничеству, при этом у вас стабильное руководство. Азербайджан действительно является золотым запасом для Европы", - подчеркнул он.