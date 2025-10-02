"Соскучилась по турнирам, по после рождения ребенка пока невозможно метать молот"

Анна Скидан переживает волнительный и приятный период жизни. Недавно у метательницы молота родилась дочка, она испытывает приятные хлопоты материнства, но в то же время держит в уме дальнейшую карьеру. Четырехкратная участница Олимпиады ставит перед собой новые цели и закладывает базу подготовки к следующему сезону, о чем рассказала в интервью İdman.Biz, передает Day.Az.

- Последние полтора месяца вы переживаете приятные хлопоты, связанные с рождением дочки. Поэтому хотелось бы начать с вопроса о том, как поживает новорожденная и вашем общем самочувствии?

- Доченька в порядке, спасибо. Растет и развивается по своему возрасту. К сожалению, в первые дни нам пришлось столкнуться с детской реанимацией, но, слава Богу, уже все позади. Самочувствие мое сейчас как у новоиспеченной мамы. Пытаюсь разобраться со временем, как правильно его использовать.

- Наверное, в такой период сложно говорить о полноценных тренировках, и все-таки - как поддерживаете форму?

- К сожалению, о полноценных тренировках и правда говорить сложно, так как роды пошли не так, как я планировала. Готовилась рожать естественным путем, что дало бы мне более быстрое восстановление. Но Арина решила по-другому: в последний месяц она перевернулась в ягодичное предлежание. Мы очень надеялись, что она повернется в правильное положение, но чуда не произошло. Поэтому по решению консилиума врачей мне сделали кесарево сечение. А как вы понимаете, полостная операция пока не позволяет мне работать с весами и натяжением, которое мне нужно. Поэтому пока что я восстанавливаюсь и начинаю закладывать базу к лету следующего года.

- Вы дважды побеждали на Играх Исламской Солидарности, ближайшие из которых состоятся в ноябре в Эр-Рияде. Каковы ожидания от них?

- К сожалению, они пройдут без меня. В июне национальная федерация уведомила о том, что для попадания на Исламские Игры необходимо с января по сентябрь выполнить норматив. И даже организовала для меня старт в сентябре в Баку. Но после перенесенной операции невозможно в сжатые сроки взять и метнуть четырехкилограммовый молот. Ведь при раскрутке центробежная сила может превышать более 300 кг. Поэтому в сентябре я не смогла выступить. Также Федерация связывалась с Оргкомитетом Игр по поводу возможности моего допуска без норматива как чемпионки прошлых лет. Но, к сожалению, получили отказ.

- В этом году вы еще не выступали и по понятным причинам пропустили чемпионат мира. Не соскучились по участию на турнирах?

- Соскучилась и очень сильно. Я не пропускала трансляций различных коммерческих стартов на протяжении года. И, конечно же, смотрела репортажи из Токио с чемпионата мира.

- В целом, какова специфика тренировок в метании молота. На что делается основной упор?

- Наш вид сложнокоординационный, то есть основные упор состоит из технической и силовой составляющей. Много технической работы на открытом воздухе в любое время года и в любую погоду. Это и длинные накручивания, и работа с коротким-тяжелым молотом, адаптированные снаряды в виде блина на тросе с ручкой, ну и, конечно же, силовые упражнения со штангой. Такие, как приседания и становая тяга для поднятия силы.

- Два года назад на чемпионате мира в Будапеште вы установили национальный рекорд, метнув снаряд на 77.10 метров. Надеетесь обновить это достижение?

- Очень надеюсь это сделать. Будем работать над этим после того, как я опять вернусь в метательный сектор.

- У вас за плечами участие в четырех Олимпиадах. Наверняка, в планах есть и Лос-Анджелес?

- Да, есть. Очень хочется все-таки достигнуть поставленной цели, и я благодарна Всевышнему за то, что у меня есть еще такая возможность.

- В целом, какие задачи вы ставите перед собой на этот олимпийский цикл?

- Перед предстоящей Олимпиадой у меня будет чемпионат Европы в следующем году, а также чемпионат мира-2027 непосредственно перед Лос-Анджелесом. Ну и держу в уме очередные Летние Игры. Хочу подойти к соревнованиям в своей лучшей форме и выиграть медали на всех трех стартах.