SOCAR и SLB подписали документ по повторной разработке месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Schlumberger подписали соглашение о партнерстве для ускорения повторной разработки месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз" в Каспийском море.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в SOCAR.

Отмечается, что это партнерство предусматривает определение перспективных зон добычи, разработку комплексного моделирования резервуаров, а также проектирование программ бурения и скважин для поддержки Схемы ранней добычи (EPS) на этих месторождениях.

Проект сыграет важную роль в долгосрочной стратегии SOCAR по увеличению добычи нефти и продлению срока эксплуатации зрелых морских активов. Эта инициатива направлена не только на обеспечение операционной эффективности и устойчивости, но и на разработку практических сценариев развития, ускоряющих добычу.

Выступая на церемонии подписания, вице-президент SOCAR по сегменту разработки и добычных операций Бабек Гусейнов рассказал об успешных отношениях сотрудничества между SOCAR и SLB. Он отметил, что проект является важным шагом в направлении оптимизации добычи на зрелых месторождениях с применением передовых методов, и выразил уверенность, что будут заложены технические основы для следующих этапов реконструкции месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз".