«Газель» протаранила толпу людей в Астрахани

"Газель" протаранила толпу людей на тротуаре в Астрахани.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

20-летний водитель "Лады Гранты" не уступил дорогу фургону на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова. После столкновения грузовик по инерции двинулся по кривой и снес пешеходов на тротуаре. На месте работают сотрудники ГАИ. 

