«Газель» протаранила толпу людей в Астрахани - ВИДЕО
"Газель" протаранила толпу людей на тротуаре в Астрахани.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
20-летний водитель "Лады Гранты" не уступил дорогу фургону на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова. После столкновения грузовик по инерции двинулся по кривой и снес пешеходов на тротуаре. На месте работают сотрудники ГАИ.
Представляем вашему вниманию данное видео:
