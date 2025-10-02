https://news.day.az/world/1784993.html

«Газель» протаранила толпу людей в Астрахани - ВИДЕО

"Газель" протаранила толпу людей на тротуаре в Астрахани. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 20-летний водитель "Лады Гранты" не уступил дорогу фургону на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова. После столкновения грузовик по инерции двинулся по кривой и снес пешеходов на тротуаре. На месте работают сотрудники ГАИ.