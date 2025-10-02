Азербайджанских водителей предупредили о скрытой опасности

Использование изношенных и устаревших шин в осенне-зимний сезон может создать серьезную угрозу для безопасности на дорогах.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в официальном обращении Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана.

Подчеркивается, что во время длительных поездок скрытые дефекты шин проявляются значительно быстрее, что способно привести не только к нарушению правил эксплуатации, но и к их разрыву.

Согласно действующему законодательству, эксплуатация автомобиля запрещена, если глубина протектора шин меньше установленной нормы, на поверхности видна кордная ткань, повреждены боковые части или каркас покрышки, а также если на одной оси установлены шины с различным рисунком протектора. Все подобные неисправности должны быть устранены до выезда на дорогу.

Кроме того, в обращении отмечается, что внешне новые покрышки тоже могут оказаться непригодными к использованию - например, из-за истечения срока службы или неправильных условий хранения. Это также способно вызвать серьезные аварийные ситуации.

Дорожная полиция настоятельно рекомендует водителям и владельцам автомобилей уделять особое внимание состоянию шин и менять их в зависимости от сезона, строго соблюдая требования безопасности.

