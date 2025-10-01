Дорожная полиция предупредила водителей

- вас могут оштафовать за это действие - ВИДЕО

Преднамеренное движение за оперативными транспортными средствами является нарушением закона и может привести к авариям.

Как передаёт Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД к водителям.

Отмечается, что в условиях загруженности дорог некоторые водители используют свободное пространство за спецмашинами, превышают скорость, не соблюдают дистанцию и игнорируют правила маневрирования.

"Такие действия мешают оперативным автомобилям своевременно прибыть на вызов и подвергают риску других участников дорожного движения.

Согласно статье 48 закона, автомобили полиции, скорой помощи, пожарной охраны и другие спецтранспортные средства обладают преимуществом в движении, и присоединяться к их сопровождению запрещено.

В соответствии со статьёй 331 Кодекса об административных правонарушениях за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 100 манат.

Водителей просят строго соблюдать правила и не препятствовать движению спецтехники".