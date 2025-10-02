Masdar осуществляет очень важный и уникальный для Азербайджана проект

Установка первой панели Билясуварской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 мегаватт - очень важный этап проекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный операционный директор компании Masdar Абдулазиз Алобаидли на церемонии установки первой панели на Билясуварской солнечной электростанции (СЭС).

"Masdar очень гордится установкой этой первой панели вместе с нашим партнером SOCAR Green. Это очень важное достижение с точки зрения трансформации энергетической системы Азербайджана", - отметил он.

Представитель Masdar выразил благодарность организациям, поддержавшим реализацию проекта.

"Пользуясь случаем, хочу выразить признательность правительству Азербайджана, министерству энергетики, "Азерэнержи" за поддержку и сотрудничество. Благодаря их поддержке мы реализуем очень важный и уникальный для Азербайджана проект", - отметил он.

Абдулазиз Алобаидли напомнил, что данный проект - не первый проект представляемой им компании в Азербайджане, отметив, что Masdar уже успешно реализовала проект в Гарадаге, и эта станция работает уже два года.

"Билясуварская СЭС - наш второй проект. Кроме того, мы подписали контракты еще на два проекта, которые реализуем в ближайшие годы", - отметил он.