Госдолг США вырос до нового рекорда

В 2025 финансовом году государственный долг Соединенных Штатов вырос на 2,2 триллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в статистике минфина США.

Отмечается, что госдолг этой страны растет четвертый год подряд на более чем два триллиона долларов. До этого, в 2021 году, он увеличился на полтора триллиона. А самый большой скачок фиксировался в 2020 году, когда госдолг прибавил сразу 4,2 триллиона.

В середине января этого года госдолг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов. За год он увеличился на семь процентов, или на 2,4 триллиона долларов.