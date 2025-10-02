"Карабах" вошел в число лидеров по отбору мяча в ЛЧ

"Карабах" вошел в число лидеров по количеству отборов мяча у соперников в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский клуб занимает четвертое место в этой номинации.

Команда под руководством Гурбана Гурбанова совершила 87 отборов в двух матчах.

Лидирует бельгийский "Юнион" с 115 отборами, на втором месте - английский "Ньюкасл" (97), на третьем - испанский "Атлетик" (97).

Напомним, что "Карабах" обыграл "Бенфику" со счетом 3:2 в Португалии в первом туре и "Копенгаген" со счетом 2:0 в Баку во втором туре.