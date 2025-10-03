В этой стране нашли комаров, распространяющих опасные вирусы
Ученые выпустили срочное предупреждение после того, как в Великобритании впервые были обнаружены комары, способные распространять три опасные тропические болезни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.
В публикации отмечается, что агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) обнаружило яйца, принадлежащие египетским и тигровым комарам.
"Эти виды способны переносить такие заболевания, как вирусы лихорадки денге, чикунгунья и Зика", - подчеркивает издание.
UKHSA впервые обнаружила яйца египетских комаров в грузовом хранилище неподалеку от аэропорта Хитроу в 2023 году, тигровых - в 2024 году возле станции технического обслуживания на трассе М20.
"Все указывает на то, что эти виды комаров не укоренились на территории Великобритании", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что специалисты выразили обеспокоенность изменением климата и более мягкими зимами в королевстве. В будущем существуют риски проникновения этих инвазивных видов.
