Эрдоган обсудил с Трампом вопрос передачи истребителей F-35 Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос передачи истребителей F-35 Турции. Как сообщает Day.Az, Эрдоган подчеркнул, что оплата за указанные самолёты уже произведена. "Мы им сказали: деньги мы заплатили, а вы до сих пор не передали F-35.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос передачи истребителей F-35 Турции.
Как сообщает Day.Az, Эрдоган подчеркнул, что оплата за указанные самолёты уже произведена.
"Мы им сказали: деньги мы заплатили, а вы до сих пор не передали F-35. Сейчас мы держим этот процесс под контролем", - добавил Эрдоган.
