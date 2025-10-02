Эрдоган обсудил с Трампом вопрос передачи истребителей F-35 Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос передачи истребителей F-35 Турции.

Как сообщает Day.Az, Эрдоган подчеркнул, что оплата за указанные самолёты уже произведена.

"Мы им сказали: деньги мы заплатили, а вы до сих пор не передали F-35. Сейчас мы держим этот процесс под контролем", - добавил Эрдоган.