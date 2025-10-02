Снос в Дярнягюле: жильцы против внутреннего измерения домов

За строительным рынком Дярнягюль начали снос жилых домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, речь идет об улице Шахмара Алекперова. На многих домах уже нанесены специальные отметки. Их оставили представители районной исполнительной власти на зданиях, площадь которых была измерена.

По словам жителей, представители исполкома уже приступили к замерам домов. Однако жители выражают недовольство: они считают неправильным измерение только внутренних помещений, так как общая площадь получается меньше.

Следует отметить, что большинство домов в этом районе построены без документов. Несмотря на то, что замеры проводятся, информации о суммах компенсаций для жильцов пока не предоставлено.

