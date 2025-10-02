Турция назвала терактом нападение на Глобальный миротворческий флот

Министерство иностранных дел Турции резко осудило вмешательство израильских сил в международных водах против "Глобального флотилия мира", доставлявшего гуманитарную помощь в Газу. В заявлении министерства говорится, что эта атака, поставившая под угрозу жизни ни в чём не повинных мирных граждан, является террористическим актом.

Как сообщает Day.Az, в официальном заявлении отмечается, что эта операция, проведённая с нарушением норм международного права, расценивается как недопустимый шаг против гуманитарной миссии.

Турецкая сторона подчеркнула важность привлечения виновных к ответственности в соответствии с нормами международного права:

"Мы призываем ООН и все соответствующие международные организации немедленно принять меры для прекращения незаконной блокады Газы, обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в регион и гарантирования свободы судоходства".