В Баку состоялся круглый стол на тему "Климатически устойчивый агробизнес: согласование стратегии, инвестиций и политики"

В рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025) состоялся круглый стол на тему "Климатически устойчивый агробизнес: согласование стратегии, инвестиций и политики".

Как сообщает в среду Day.Az, в круглом столе приняли участие представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент СОР29 Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по Европе и Центральной Азии, помощник генерального директора Виорел Гуцу, представители компаний и ассоциаций, работающих в аграрном секторе, и эксперты.

Выступая на мероприятии, представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил, что изменение климата, помимо воздействия на все сферы жизни, создает новые вызовы и возможности. Отметив трудности, создаваемые в результате изменения климата в сельскохозяйственном секторе, Мухтар Бабаев отметил, что, наряду с адаптацией к изменению климата, необходимо оценивать возможности, возникающие на фоне новых вызовов.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил, что изменение климата - это не только экологическая, но и социально-экономическая проблема. Отметив, что изменение климата сильнее всего влияет на аграрный сектор, Меджнун Мамедов подчеркнул необходимость цифровизации всех отраслей сельского хозяйства для снижения рисков, связанных с изменением климата, и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Министр добавил, что в Азербайджане принимаются последовательные и системные меры по преобразованию сельского хозяйства в современное цифровое сельское хозяйство и развитию села, а также расширяются меры государственной поддержки аграрного сектора.

Региональный представитель ФАО, помощник генерального директора Виорел Гуцу, в свою очередь, затронул вопросы продовольственной безопасности, создания устойчивой сельскохозяйственной системы, отвечающей новым вызовам, повышения производительности при одновременной защите окружающей среды и глобального сотрудничества в этих областях. Он отметил важность создания устойчивых агропродовольственных систем в условиях воздействия глобальных вызовов, а также возможность минимизации рисков для аграрного сектора и повышения производительности в аграрном секторе за счет широкого применения цифровых технологий.

Выступившие за круглым столом поделились своим мнением об инструментах поддержки фермеров и расширения предпринимательской инициативы, обеспечении финансовой доступности, инвестициях в аграрный сектор и по другим вопросам, а также внесли предложения по развитию аграрного сектора.