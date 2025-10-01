https://news.day.az/world/1784767.html Фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Она добавила, что главным пунктом повестки деятельности Еврокомиссии должна оставаться доступная энергетика. "[Энергетика --] это наша ахиллесова пята.
Фон дер Ляйен указала на уязвимость Евросоюза
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она добавила, что главным пунктом повестки деятельности Еврокомиссии должна оставаться доступная энергетика.
"[Энергетика --] это наша ахиллесова пята. Необходимо сократить нашу зависимость от волатильности мировых рынков за счет, в том числе, возобновляемых источников и атомной энергетики. План действий по обеспечению доступной энергией - главный пункт нашей повестки", - поделилась фон дер Ляйен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре