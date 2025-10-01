Названы шесть китайских автобрендов, которые покорят Европу

Как минимум шесть крупных китайских автомобильных производителей нацелены покорить Европу за счет строительства или приобретения сборочных производств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в данных французского аналитического центра Inovev.

BYD завершает строительство своего венгерского завода в Сегеде, где, как ожидается, осенью следующего года будут выпущены первые модели. В 2026-2027 годах на этом заводе могут быть собраны четыре различные модели для европейского рынка, включая Dolphin Surf (сегмент B). Второй завод планируется построить в Турции, а третий, как сообщается, рассматривается в Италии".

Также автобренд Chery с конца 2024 года стал использовать мощности бывшего завода Nissan в Барселоне. Сейчас там собирают модели Ebro и Omoda.

Входящая в SAIC group марка MG является ведущим китайским продавцом в Европе, отметил Целиков. Компания активно ищет производственную площадку.

Geely планирует собирать свои модели Smart и Polestar в Европе для европейского рынка. По информации Inovev, выбор шел между Венгрией, Чехией или Словакию. Согласно последним новостям, вроде бы выбор останавливается на Словакии. Ожидается, что завод откроется в 2028 году.

Также на рынок Европы серьезно нацелены марки Dongfeng и Xpeng.