Азербайджан планирует снизить потери воды и расширить очистку сточных вод

К 2030 году Азербайджан планирует обеспечить около 90% общей потребности страны в воде, расширить услуги по очистке сточных вод, внедрить безпотерьное управление водными ресурсами и повысить эффективность использования воды в сельском хозяйстве до 95%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов во время выступления на Бакинской неделе климатических действий.

Он подчеркнул, что с 1980-х годов запасы пресной воды в Азербайджане сократились примерно на треть: "Уровень Каспийского моря при этом снизился почти на два метра. Это не прогноз, а явное доказательство реальных изменений, вызванных изменением климата и деятельностью человека. При этом в системе сохраняется неэффективность: ежедневные потери воды и потери при орошении остаются высокими, а лишь около трети населения пользуется современными услугами по очистке сточных вод. Игнорировать эти проблемы нельзя".

З. Микаилов отметил, что Национальная стратегия предусматривает комплексный подход, который включает мониторинг водных ресурсов в режиме реального времени, единую модель управления и внедрение электронной информационной системы, обеспечивающей прозрачность; сокращение потерь воды в городах, внедрение современных методов орошения в сельском хозяйстве и контроль за эффективностью инвестиций; расширение повторного использования очищенных сточных вод, пилотные проекты по опреснению; сохранение рек и болот не только как природной, но и как жизненно важной инфраструктуры для людей и будущих поколений.

"К 2040 году наша ключевая цель - обеспечить полное покрытие потребностей населения, хозяйства и промышленности при соблюдении экологических ограничений", - подчеркнул З. Микаилов.