Три страны не поддержали идею реформирования вступления в ЕС

В преддверии встречи лидеров Евросоюза (ЕС) в Копенгагене 1 октября несколько стран, включая Францию, Нидерланды и Грецию, выступили против предложения изменить правила для принятия новых стран-членов в союз.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как сообщает издание, предложенная идея президента Европейского совета Антониу Кошты о введении голосования квалифицированным большинством вместо единогласного согласия для начала официальных переговоров о вступлении оказалась спорной.

"План сталкивается с противодействием со стороны нескольких стран ЕС, включая Францию, Нидерланды и Грецию, и вряд ли получит широкое одобрение в Дании", - указано в публикации.

По мнению этих стран, такая реформа ограничит их собственную способность блокировать заявки на членство, которые они считают проблемными. Это также может затруднить переговоры по вопросам расширения ЕС, так как другие страны, например Греция и Болгария, заинтересованы в сохранении своего права вето в отношении заявок на членство таких стран, как Турция, Северная Македония и Сербия.