Общественное объединение по исследованию и анализу Baku Network навестило семью шехида-журналиста Сираджа Абышова

Руководство Общественного объединения по исследованиям и аналитике Baku Network посетило семью погибшего журналиста Сираджа Абышова.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проекта, посвященного памяти журналистов - жертв армянского террора против Азербайджана, была проведена подробная беседа о жизни и деятельности Сираджа Абышова.

Руководитель объединения Эльчин Агаджанов отметил, что для увековечения памяти погибших журналистов реализованы несколько проектов, и работа в этом направлении будет продолжена: "В рамках проекта "Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана", реализуемого аналитическим центром Baku Network при содействии Государственного агентства по поддержке НПО Азербайджана, в июле этого года в Париже состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов-журналистов, была организована выставка.

В мероприятии приняли участие известные политики, общественные деятели, представители ведущих европейских СМИ, а также были распространены брошюры. Наша цель - еще раз донести миру правду об армянском терроризме и привлечь внимание международного сообщества к борьбе Азербайджана за справедливость".

Директор проекта Baku Network Сахиль Керимли подчеркнул, что память о погибших, особенно о журналистах, ставших жертвами армянского террора при выполнении профессионального долга, всегда будет дорога: "На мероприятии во Франции мы вновь показали, что армянские оккупанты совершали военные преступления против мирного населения. Как во время первой Карабахской войны, так и в ходе 44-дневной Отечественной войны армянские террористы убивали гражданских лиц и журналистов. Мы чтим светлую память наших шехидов и продолжаем доносить эти реалии миру. Подобные проекты будут продолжаться и в будущем".

Отец Сираджа, Абыш Самедов, отметил, что сын был истинным патриотом: "Мои двое сыновей добровольно записались на войну. Оба работали на телевидении и хотели попасть на фронт. После исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне Сирадж был направлен в освобожденные от оккупации территории, чтобы фиксировать разрушения и варварство армян. Он часто поддерживал связь со мной и говорил, чтобы я не волновался. Я всегда гордился Сираджем и Ширзадом. Сирадж был заботливым человеком, он заботился и о своей семье и о родителях. Горжусь, что вырастил такого сына - патриотичного и ответственного".

Брат Сираджа, Ширзад Самедов, добавил: "Патриотизм всегда был неотъемлемой частью нашей семьи. Мы прошли через огонь войны - во время первой Карабахской войны погиб наш дядя, и мы фактически росли у соседей. День оккупации родного Губадлы, дни рождения и гибели моего дяди, посещения Аллеи Шехидов - все это, вместе с переживаниями матери, глубоко впиталось в патриотический дух Сираджа и всей нашей семьи.

Мы, дети вынужденных переселенцев, всегда играли во дворе в игры, связанные с войной. В этих играх Сирадж примерял на себя образ нашего незабвенного героя Чингиза Мустафаева. Тогда мы еще не знали, что их судьбы будут настолько похожи. Сирадж часто набрасывал на плечи какую-нибудь дощечку или сосуд изображая камеру, потому что мы выросли под звуками кадров из Ходжалы и голосов Чингиза. Сирадж всегда вел себя как настоящий оператор. Мой брат ушел из жизни, и это для нас большая утрата".

Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев наградил Сираджа орденом "За службу Отечеству" III степени, за что мы очень благодарны. Он также получил медали "За заслуги в военном патриотическом воспитании" и "За заслуги в области военного сотрудничества". Президент Ильхам Алиев предоставил семье Сираджа трехкомнатную квартиру рядом с местом проживания. Это яркий пример заботы главы государства не только о семье моего брата, но и обо всех семьях шехидов Азербайджана", - отметил Ширзад.

Члены семьи Сираджа Абышова выразили глубокую благодарность Общественному объединению Baku Network за постоянное почтение памяти шехидов-журналистов и регулярное проведение мероприятий в этом направлении.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11:00 группа журналистов, направлявшаяся для исполнения служебных обязанностей в освобождённый от оккупации Кяльбаджарский район, попала в трагическое происшествие: автобус марки "КамАЗ", двигавшийся в направлении села Сусузлуг, подорвался на противотанковой мине. В результате погибли трое человек - корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по административной единице села Сусузлуг Ариф Алиев.

Представляем видеорепортаж, подготовленный из дома шехида Сираджа Абышова: