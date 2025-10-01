Президент Италии почтил в Баку память шехидов

1 октября в рамках официального визита в Азербайджан Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Родины, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".