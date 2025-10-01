Стоимость золота обновила исторический максимум

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (входит в состав Нью-Йоркской товарной биржи) достигли нового рекордного уровня, превысив отметку в 3 900 долларов за тройскую унцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные торгов, котировки драгметалла обновили исторический максимум в утренние часы.

Так, в 06:05 по времени Баку цена золота составляла 3 902,4 доллара за унцию, прибавив 0,24%. Уже через несколько минут, в 06:09, котировки ускорили рост до 3 904,1 доллара (+0,28%).

К 07:45 утра динамика замедлилась, и золото торговалось по цене 3 893,8 доллара за унцию, что соответствовало приросту на 0,02%.