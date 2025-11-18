Члены Координационного штаба ознакомились с работой, проводимой в Зангилане

В рамках поездки в Зангилан члены Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана осмотрели ряд объектов города, включая городскую мечеть, жилой комплекс, здания школы и детского сада.

Кроме того, члены Координационного штаба ознакомились с ходом работ в гостиничном комплексе "Зангилан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поездка членов Координационного штаба в Зангилан продолжается.