https://news.day.az/society/1796185.html Скончался заслуженный артист Ядигар Мурадов Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.
Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что известный деятель культуры длительное время боролся с онкологическим заболеванием.
