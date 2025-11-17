В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня национального возрождения

В соответствии с планом мероприятий на 2025 год, в азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 17 ноября - Дню национального возрождения.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

На мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили, что восстановление трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики 17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики является началом исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу. Также было отмечено, что 17 ноября - День национального возрождения символизирует одну из ключевых стадий борьбы нашего народа и имеет историческое значение в восстановлении независимости нашей страны. Сегодня 17 ноября - День национального возрождения отмечается азербайджанским народом по всей стране с глубокой гордостью благодаря освобождению земель от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Музыкальные номера, культурно-массовые и другие мероприятия, представленные в рамках серии мероприятий, были встречены личным составом с большим интересом и аплодисментами.