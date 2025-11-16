https://news.day.az/society/1795858.html На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Завтра на автомобильных магистралях ожидается ограничение видимости. Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, 17 ноября в некоторых районах из-за тумана и осадков видимость на автомобильных магистралях сократится до 300-800 метров.
На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра на автомобильных магистралях ожидается ограничение видимости.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, 17 ноября в некоторых районах из-за тумана и осадков видимость на автомобильных магистралях сократится до 300-800 метров.
Ранее мы сообщали, что в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град.
