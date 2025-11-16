На дорогах Азербайджана ухудшится видимость

Завтра на автомобильных магистралях ожидается ограничение видимости.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, 17 ноября в некоторых районах из-за тумана и осадков видимость на автомобильных магистралях сократится до 300-800 метров.

Ранее мы сообщали, что в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град.