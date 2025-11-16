В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град

В ряде районов Азербайджана 17 ноября ожидаются переменные дожди, местами возможны сильные ливни, сопровождаемые грозой и градом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На высокогорных территориях выпадет снег.

На западе страны осадки постепенно будут ослабевать к вечеру, тогда как в центральных и восточных районах дожди могут продолжаться дольше. В некоторых местах прогнозируется туман, создающий ограниченную видимость.