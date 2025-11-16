https://news.day.az/society/1795855.html В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ряде районов Азербайджана 17 ноября ожидаются переменные дожди, местами возможны сильные ливни, сопровождаемые грозой и градом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу. На высокогорных территориях выпадет снег.
В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ряде районов Азербайджана 17 ноября ожидаются переменные дожди, местами возможны сильные ливни, сопровождаемые грозой и градом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
На высокогорных территориях выпадет снег.
На западе страны осадки постепенно будут ослабевать к вечеру, тогда как в центральных и восточных районах дожди могут продолжаться дольше. В некоторых местах прогнозируется туман, создающий ограниченную видимость.
