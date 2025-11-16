Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Агдере

16 ноября около 13:20 в Бардинскую центральную районную больницу был эвакуирован мужчина 1990 года рождения, получивший травму в результате подрыва на мине в районе села Сырхаванд Агдеринского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в TƏBİB сообщили, что пациенту была проведена ампутация верхней трети левой нижней конечности от голени.

В настоящее время он проходит лечение в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.