https://news.day.az/society/1795842.html Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Агдере 16 ноября около 13:20 в Бардинскую центральную районную больницу был эвакуирован мужчина 1990 года рождения, получивший травму в результате подрыва на мине в районе села Сырхаванд Агдеринского района.
Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Агдере
16 ноября около 13:20 в Бардинскую центральную районную больницу был эвакуирован мужчина 1990 года рождения, получивший травму в результате подрыва на мине в районе села Сырхаванд Агдеринского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в TƏBİB сообщили, что пациенту была проведена ампутация верхней трети левой нижней конечности от голени.
Пациенту была проведена ампутация верхней трети левой нижней конечности от голени.
В настоящее время он проходит лечение в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре