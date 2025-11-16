Хикмет Гаджиев о значении присвоения Азербайджану статуса полноправного участника Консультативных встреч стран Центральной Азии

Принятие странами Центральной Азии окончательного решения о присвоении Азербайджану статуса полноправного участника Консультативных встреч означает трансформацию наших исторических отношений в политический формат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Х.Гаджиев отметил, что исходя из всего этого, в последнее время наблюдается динамичное развитие отношений между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

"Между нашими странами существуют исторические, культурные и духовные связи. Интенсивный характер визитов Президента Ильхама Алиева в страны региона, а также лидеров стран Центральной Азии в Азербайджан, наша деятельность в международных организациях являются яркими примерами расширяющихся отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Принятие странами Центральной Азии окончательного решения о присвоении Азербайджану статуса полноправного участника Консультативных встреч означает трансформацию наших исторических отношений в политический формат", - сказал он.