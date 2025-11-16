По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии подписан пакет документов

По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали ряд ключевых документов, направленных на укрепление региональной кооперации и обеспечение безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В числе подписанных документов - совместное заявление глав государств Центральной Азии, обращение к государствам - членам ООН по поддержке кандидатуры Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы, а также решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи.

Совместным заявлением также были одобрены Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, а также Каталог рисков безопасности региона и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.