В Греции перевернулся автобус с паломниками
В центральной Греции перевернулся автобус с паломниками, в результате чего пострадали 12 женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал Skai.
Авария произошла на старой национальной трассе в районе Ризомилоса. По данным канала, в салоне находилось около 30 человек. Все пострадавшие получили легкие травмы и их доставили в больницу Волоса для оказания помощи.
Паломники выехали из Лариссы и направлялись в монастырь. Телеканал передает, что водитель резко затормозил на повороте, пытаясь избежать столкновения с выбежавшими на дорогу бродячими собаками. После маневра автобус опрокинулся.
Очевидцам пришлось разбить заднее стекло, чтобы помочь людям выбраться. По информации Skai, угрозы для жизни пострадавших нет, их доставили в больницу скорее в профилактических целях.
