ООН исключила Ахмеда аш-Шараа из списка террористов

Организация Объединённых Наций исключила лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка террористов. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Министр оценил исключение как важный шаг и поблагодарил за это ООН.