https://news.day.az/world/1795707.html ООН исключила Ахмеда аш-Шараа из списка террористов Организация Объединённых Наций исключила лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка террористов. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Министр оценил исключение как важный шаг и поблагодарил за это ООН.
ООН исключила Ахмеда аш-Шараа из списка террористов
Организация Объединённых Наций исключила лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка террористов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Министр оценил исключение как важный шаг и поблагодарил за это ООН.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре