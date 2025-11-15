https://news.day.az/society/1795680.html В Шеки убит 50-летний мужчина В Шеки произошло убийство. Как передает Day.Az, сегодня около 18:00 в поселке Туран Шекинского района колюще-режущим предметом был убит 50-летний Мехман Байрамов. Совершивший преступление 24-летний Сади Гейдаров добровольно сдался полиции. По факту ведется расследование.
