В Шеки убит 50-летний мужчина

В Шеки произошло убийство.

Как передает Day.Az, сегодня около 18:00 в поселке Туран Шекинского района колюще-режущим предметом был убит 50-летний Мехман Байрамов.

Совершивший преступление 24-летний Сади Гейдаров добровольно сдался полиции.

По факту ведется расследование.