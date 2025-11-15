Катар испытал первый беспилотный пассажирский самолет

Министр транспорта Катара шейх Мохаммед бен Абдулла бен Мохаммед Аль Тани лично присутствовал на успешных испытаниях первого в стране городского пассажирского полёта с использованием беспилотного eVTOL.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ArabiToday демонстрационный полёт воздушного такси стал частью серии тестов, проводимых под надзором Министерства транспорта, для оценки технических возможностей и будущего применения таких технологий.

Испытательный полёт был выполнен между Старым портом Дохи и культурной деревней Катара. Полёт прошёл полностью автономно, без какого-либо вмешательства человека, с использованием систем ИИ и передовых навигационных технологий. Это подтвердило способность системы эффективно и безопасно использовать воздушное пространство.

Проект беспилотного воздушного такси будет реализован в несколько этапов с учётом всех технических, эксплуатационных и регуляторных требований, включая готовность инфраструктуры, сертификацию систем управления и соблюдение стандартов безопасности, качества и надёжности, чтобы интегрировать новую систему в транспортную сеть страны.

Министр назвал испытание новым этапом в развитии умной и устойчивой мобильности в Катаре и важным шагом к будущему, основанному на инновациях и экологичных технологиях. Он подчеркнул, что это полностью соответствует стратегии MOT 2025-2030, направленной на создание умной, устойчивой и интегрированной транспортной системы, поддерживающей цели NDS3 и QNV 2030.