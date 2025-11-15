В Париже преступники пытались ограбить бутик Chanel

Группа из четырех человек на скутерах попыталась ограбить бутик Chanel в престижном районе Парижа, протаранив витрину магазина. Инцидент произошел ранним утром на бульваре Монтень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал LCI.

По данным телеканала, злоумышленники несколько раз врезались в витрину бутика, пытаясь проникнуть внутрь. По меньшей мере у одного из них было огнестрельное оружие. Охранник магазина получил ранения и был госпитализирован.

"В ходе попытки ограбления был ранен сотрудник службы безопасности", - подтвердили в компании Chanel.

Несмотря на заявление представителей бренда об отсутствии материального ущерба, видеозаписи с места происшествия свидетельствуют о серьезных повреждениях витрины. Бутик временно закрыт для посетителей.