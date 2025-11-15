https://news.day.az/society/1795662.html Каспий продолжает мелеть Уровень воды в Каспийском море в последнее время продолжает снижаться. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых видно отступление моря. Специалисты объясняют основные причины происходящего изменением климата, высокой интенсивностью испарения и уменьшением речного стока.
Каспий продолжает мелеть
Уровень воды в Каспийском море в последнее время продолжает снижаться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых видно отступление моря.
Специалисты объясняют основные причины происходящего изменением климата, высокой интенсивностью испарения и уменьшением речного стока. Отступление воды отчётливо наблюдается в прибрежных зонах, что влияет как на экосистему, так и на местную хозяйственную деятельность.
