Каспий продолжает мелеть

Уровень воды в Каспийском море в последнее время продолжает снижаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых видно отступление моря.

Специалисты объясняют основные причины происходящего изменением климата, высокой интенсивностью испарения и уменьшением речного стока. Отступление воды отчётливо наблюдается в прибрежных зонах, что влияет как на экосистему, так и на местную хозяйственную деятельность.