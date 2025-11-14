На дорогах Азербайджана ухудшится видимость

Обнародовано состояние на автомобильных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 15 ноября в связи с туманной погодой на некоторых территориях Азербайджана на автомагистралях видимость будет ограничена.

Ожидается, что видимость будет ограничена до 200-700 метров.

