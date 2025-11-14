https://news.day.az/society/1795499.html На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обнародовано состояние на автомобильных дорогах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 15 ноября в связи с туманной погодой на некоторых территориях Азербайджана на автомагистралях видимость будет ограничена. Ожидается, что видимость будет ограничена до 200-700 метров.
На дорогах Азербайджана ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обнародовано состояние на автомобильных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 15 ноября в связи с туманной погодой на некоторых территориях Азербайджана на автомагистралях видимость будет ограничена.
Ожидается, что видимость будет ограничена до 200-700 метров.
