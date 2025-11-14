Препарат от подагры оказался способен защитить от инсульта

Распространенный препарат колхицин, обычно применяемый при подагре, может значительно снизить риск инфаркта и инсульта у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это показал мета-анализ опубликованный в Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).

В анализ вошли 12 рандомизированных клинических исследований, в рамках которых пациенты получали низкие дозы колхицина (0,5 мг один или два раза в день) в течение не менее шести месяцев. Всего ученые проанализировали данные почти 23 тысяч человек.

Результаты показали, что колхицин способен снижать риск повторных сердечно-сосудистых событий. В группе, принимавшей препарат, число предотвращенных инфарктов и инсультов на каждую тысячу человек было больше, чем в контрольной группе - на восемь и девять случаев соответственно.

По словам авторов, эффект связан с противовоспалительным действием колхицина. Хроническое воспаление играет ключевую роль в прогрессировании атеросклероза, а значит - и в повышении вероятности сердечных приступов. При этом серьезных побочных эффектов не выявлено: у некоторых участников отмечались кратковременные желудочно-кишечные расстройства, проходившие без лечения.

Ученые предполагают, что колхицин может расширить арсенал профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для лучшего понимания механизмов действия препарата нужны дополнительные исследования.